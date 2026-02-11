Графіки відключень 12 лютого: коли не буде світла в четвер

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми.

У четвер, 12 лютого, погодинні графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби для абонентів в усіх регіонах України. Про це інформує Укренерго.

Окремо для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.

Російські окупанти щодня завдають нових ударів по енергосистемі України, періодично використовуючи, окрім дронів, крилаті та балістичні ракети. Тому аварійно-відновлювальні тривають.

За необхідності оперативно збалансувати систему погодинні графіки можуть бути змінені. Тож дізнаватися актуальну інформацію в "Укренерго" радять на офіційних сторінках обленерго.

Одна з найскладніших ситуацій в Україні наразі в столиці, де була фактично зруйнована Дарницька ТЕЦ. За оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, для відновлення об’єкта потрібно до 3 років і близько 700 млн євро.

Водночас останній обстріл енергоструктури російськими окупантами 7 лютого директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко називає дивним. За його словами, якби ворог сконцентрував удар тільки на Києві або Одесі – ситуація з електропостачанням було б значно складнішою.

