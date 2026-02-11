Ще одна країна не з ЄС купуватиме американську зброю для України, - Рolitico

Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів на програму PURL.

Велика Британія погодилася взяти участь у програмі закупівлі американської зброї для України, відомої як програма PURL. Про це повідомляє Рolitico.

"Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів на програму PURL. Разом ми повинні забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною, необхідною їй у відповідь на жорстокий натиск Путіна", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Зазначається, що програма була запущена минулого літа, щоб гарантувати продовження поставок критично необхідної американської зброї в Україну. За часів президентства Дональда Трампа нова військова допомога з боку Вашингтона припинилася, але Білий дім готовий продавати зброю, оплачену іншими союзниками.

Минулого року програма зібрала близько 5 мільярдів доларів для України. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він "абсолютно впевнений", що Альянс зможе зібрати додаткові 15 мільярдів доларів цього року.

Як зазначає Рolitico, приєднання Британії до програми PURL відображає посилення тиску тиску на членів НАТО щодо приєднання до схеми, оскільки деякі країни, такі як Норвегія, Нідерланди та Німеччина, і так вже непропорційно збільшили свої внески.

Наразі три чверті з 32 членів Альянсу зобов'язалися приєднатися до цієї програми. Австралія та Нова Зеландія також приєдналися до ініціативи, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.

Купівля американської зброї для України

США очікують, що в четвер, 12 лютого, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі держави-члени альянсу оголосять нові закупівлі американської зброї для України.

Мова йде про фінансування ініціативи PURL – закупівлі американської зброї коштами європейських, а також інших держав-членів, а ще партнерів НАТО.

Раніше постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Америка продовжить відправляти зброю в Україну через НАТО, включаючи наступальні системи, до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.

