Вчені з'ясували, хто ж все-таки доставляв камені до Стоунхенджа

Десятиліттями вважалося, що культові камені цього 5000-річного монумента прибули з того, що зараз є Уельсом, і навіть зі Шотландії.

Нове дослідження підтверджує, що мегаліти Стоунхенджа були доставлені в нинішнє місце на півдні Англії не льодовиками, а людьми. Про це пише Live Science.

Відзначається, що вчені десятиліттями вважали, що культові камені цього 5000-річного монумента прибули з того, що зараз є Уельсом, і навіть зі Шотландії, але досі точаться суперечки про те, як камені потрапили на Солсберійську рівнину на півдні Англії.

Тепер аналіз мікроскопічних мінеральних зерен з річок навколо Стоунхенджа показав, що льодовики не досягали цього регіону під час останнього льодовикового періоду (від 2,6 мільйона до 11 700 років тому), спростовуючи ідею, відому як "теорія льодовикового перенесення". Вона передбачає, що блакитні камені Стоунхенджа і 6,6-тонний (6 метричних тонн) Вівтарний камінь були доставлені льодовиковими щитами на Солсберійську рівнину. Нове дослідження було опубліковано в журналі Communications Earth and Environment.

"Хоча попередні дослідження ставили під сумнів теорію льодовикового перенесення, наше дослідження йде далі і застосовує передові методи мінеральної ідентифікації для визначення справжнього походження каменів", - заявили автори дослідження Ентоні Кларк, геолог-дослідник з Університету Кертіна в Австралії, і Крістофер Кіркленд, професор геології також з Університету Кертіна.

Цікаво, що блакитні камені Стоунхенджа, так звані тому, що вони набувають блакитного відтінку у вологому стані або після розколу, походять з пагорбів Преселі в західному Уельсі. Це означає, що люди, ймовірно, перетягли їх на відстань 225 кілометрів до місця розташування доісторичної пам'ятки. У статті сказано:

"Ще більш примітно те, що дослідники вважають, що вівтарний камінь всередині середнього кола Стоунхенджа був привезений з північної Англії або Шотландії, що знаходиться набагато далі - щонайменше, в 500 кілометрах - від Солсберійської рівнини, і для його доставки, можливо, були потрібні човни".

Відзначається, що "теорія льодовикового перенесення" є контрпропозицією до ідеї про те, що люди переміщали камені з інших місць Великобританії для будівництва монумента на Солсберійській рівнині, використовуючи замість цього камені, які вже були доставлені туди природним шляхом. Однак, оскільки камені Стоунхенджа не демонструють ознак льодовикового перенесення, а південна межа колишніх льодовикових щитів Великобританії залишається неясною, археологи заперечують цю ідею.

Як проводилося дослідження

Для подальшого дослідження вчені, які проводили дослідження, використовували відомі швидкості радіоактивного розпаду для датування найдрібніших частинок мінералів циркону та апатиту, що залишилися від древніх порід у річкових відкладеннях навколо Стоунхенджа. Вік цих частинок показує вік порід, які колись існували в цьому регіоні, що, в свою чергу, може дати інформацію про походження цих порід.

Важливо, що різні гірські породи мають різний вік, тому, якщо камені, що стали частиною Стоунхенджа, були перенесені по землі льодовиками, вони залишили б ці найдрібніші сліди навколо Солсберійської рівнини, які потім можна було б зіставити з породами в їх первинних місцях.

Дослідники проаналізували понад 700 зерен циркону і апатиту, але не виявили істотних збігів з породами із західного Уельсу або Шотландії. Натомість, більшість досліджених зерен циркону показали вік від 1,7 до 1,1 мільярда років тому, що збігається з часом, коли більша частина території сучасної південної Англії була вкрита ущільненим піском.

Відзначається, що з іншого боку, вік зерен апатиту збігся приблизно з 60 мільйонами років тому, коли південна Англія представляла собою мілководне субтропічне море. Це означає, що мінерали в річках навколо Стоунхенджа є залишками порід з цього району і не були принесені з інших місць.

Результати припускають, що льодовики не простягалися так далеко на південь, як Солсберійська рівнина, під час останнього льодовикового періоду, що виключає можливість того, що крижані щити відвалилися від мегалітів Стоунхенджа, щоб стародавні будівельники могли використовувати їх згодом. Дослідники написали:

"Це дає нам додаткові докази того, що найекзотичніші камені пам'ятника потрапили туди не випадково, а були навмисно відібрані і перевезені".

