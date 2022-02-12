Відкриття може означати, що наш вид з'явився в Європі набагато раніше, і що неандертальці і Homo sapiens могли співіснувати в Європі більше 10 тис. років.

У Франції виявили печеру, в якій жили і неандертальці, і наші предки. Знайдені в печері скам'янілості свідчать, що неандертальці не вимерли після приходу Homo sapiens з Африки в Європу, а співіснували з сучасними людьми протягом декількох тисяч років.

Археологи більше 30 років ретельно просівали шари грунту всередині печери Мандрен, яка знаходиться в 140 км на північ від французького міста Марсель, повідомляє Бі-бі-сі.

Чим глибше вони копали, тим далі в минуле вони змогли зазирнути. Здивуванню вчених не було меж, коли вони виявили молочний зуб дитини Homo sapiens в шарі, датованому приблизно 54 тис. років тому, коли в печері все ще повинні були жити неандертальці. У цьому ж шарі були знайдені кам'яні знаряддя, які не могли бути зроблені неандертальцями.

Виявлення дитячого зуба і кам'яних знарядь в цій печері дозволяє припустити, що Homo sapiens мешкали в Західній Європі близько 54 тис. років тому. Це на кілька тисяч років раніше, ніж вважалося раніше.

"Тепер ми можемо довести, що Homo sapiens прибули в Європу на 12 тис. років раніше, ніж ми думали. Це буквально переписує всі наші книги з історії", - сказав професор Людовик Слімак з Університету Тулузи, який спільно з вченими з Австралії, Австрії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, США, Франції та Швейцарії досліджував матеріали, виявлені в ході розкопок печери Мандрен.

Неандертальці вимерли не різко, а поступово

Неандертальці з'явилися в Європі ще 400 тис. років тому. Існуюча зараз теорія припускає, що вони вимерли близько 40 тис. років тому, незабаром після того, як Homo sapiens прибули на континент з Африки.

Але нове відкриття може означати, що наш вид з'явився в Європі набагато раніше, і що неандертальці і Homo sapiens могли співіснувати в Європі більше 10 тис. років до того моменту, як неандертальці вимерли.

Крім того, дане відкриття кидає виклик нинішнім уявленням, згідно з якими наші предки швидко витіснили неандертальців. Вчені вважають, що знахідки в печері швидше говорять про те, що між двома видами йшла боротьба протягом тисяч років, в якій перевага була то у неандертальців, то у Homo sapiens.

При цьому вчені не виявили жодних доказів культурного обміну між неандертальцями і предками сучасних людей. Тобто вони дійсно жили в одній печері, але ніколи не перебували в ній одночасно.

Відкриття тривалої взаємодії з неандертальцями узгоджується з відкриттям, зробленим в 2010 році, яке виявило, що сучасні люди мають невелику кількість неандертальської ДНК, що вказує на схрещування двох видів. Вчені не знають, чи було це схрещування мирним обміном партнерами. Можливо, це було захоплення жіночої особи або усиновлення осиротілих неандертальських немовлят, які виросли в середовищі Homo sapiens і передали свої гени.

Все це, на думку вчених, могло бути цілком імовірним розвитком подій, але для того, щоб зрозуміти, що насправді сталося в кінці епохи неандертальців, потрібно більше даних.

Вчені висунули безліч теорій, щоб відповісти на це питання: вижити допомогла здатність Homo sapiens створювати мистецтво, розмовляти, можливо, більш розвинений, ніж у неандертальців, мозок. Найімовірніше, це сталося тому, що Homo sapiens були більш організованими: вони краще налагоджували зв'язки, їх соціальні групи були більші, вони зуміли зберігати знання і вміння, могли використовувати і вдосконалювати їх.

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