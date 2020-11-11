Спеціальний режим Дія City для IT-індустрії стане драйвером розвитку економіки України. Резиденти отримають додаткові можливості для розвитку, проте охочі зможуть продовжити працювати за старими правилами.

Про перспективи Дія City та вимоги до резидентів розповів заступник міністра цифрової трансформації та автор проекту Олександр Борняков.

На початку листопада до Верховної Ради внесли законопроект "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який є базисом для запуску Дія City.

"Перше і головне: законопроект ["Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"] не змінює чинних правил ведення діяльності для ІТ-компаній чи іншого бізнесу. Мінцифри створює альтернативу - спеціальний правовий режим для компаній, які добровільно увійдуть в дію. Всі опції, передбачені в Дія City, будуть існувати для резидентів. Мінцифри буде формувати й реалізовувати політику з розвитку Дія City, визначати загальну стратегію розвитку правового режиму, а також забезпечувати прозорий баланс між інтересами резидентів Дія City і держави", - вказує Борняков.

Для того, щоб стати резидентом Дія Сity, компанії необхідно відповідати низці критеріїв: середня заробітна плата не менше $1400, чисельність співробітників - не менше 9 осіб, сума доходу від профільної діяльності компанії становить не менше 90%. При цьому резидентство в Дія Сity є правом, а не обов'язком для компаній IT-ринку.

Борняков зазначає, що Дія Сity не створює додаткове податкове навантаження для резидентів:

"Законопроект про податкові умови буде найближчим часом зареєстрований у Верховній Раді. Але вже на цьому етапі ми бачимо, що ця тема — привід для маніпуляцій з боку зацікавлених сторін. Як я вже говорив, Дія City не створює додаткове податкове навантаження. Податкові умови, які передбачені в проектах, збігаються з тими, що існують зараз. Податок на доходи фізичних осіб складе 5%, а єдиний соціальний внесок у 22% буде стягуватися з мінімальної зарплати. Військовий збір не переглядається-1,5%. Податкове навантаження на заробітну плату, таким чином, складе 6,5%, плюс 1100 грн".

Крім цього, зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу, передбачені Мінцифри для старту дії Сity, гарантуватимуть безпеку економічної діяльності для резидентів, а зміни до Податкового кодексу нададуть фінансові стимули для якісного розвитку.

“Дія City - це драйвер розвитку не тільки IT-індустрії, а й економіки в цілому. Якщо ми хочемо ефективно зростати, українському IT необхідна можливість для переходу від екстенсивного до інтенсивного розвитку", - резюмує Борняков.

Як повідомлялося раніше, запуск Дія City дозволити залучити в Україну нові інвестиції в сферу IT і вже до 2025 року збільшити об'єм індустрії з $6 до $12 млрд. У Мінцифри планують, що Дія City почне роботу в 2021 році.

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Автор: УНІАН