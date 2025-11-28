У мобільному застосунку "Резерв+" відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації ті військовозобов’язані, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
При цьому зазначається, що ця послуга доступна, якщо військовозобов’язаний - єдина повнолітня дитина у людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.
Зазначається, що подати запит можна безпосередньо в застосунку "Резерв+", а далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах.
"Якщо підстави підтверджуються – відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі", - наголошують в Міноборони.
При цьому зазначають, що процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК і зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.
В Міноборони попередили, що для того, щоб система могла підтвердити підстави, необхідно виконання певних умов:
- актуальні дані про інвалідність батька/матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
- коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
- в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька/матері з інвалідністю.
В Міноборони нагадали, що наразі у "Резерв+" уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
Відстрочка від мобілізації на підставі інвалідності батьків
Як повідомляв УНІАН, догляд за батьками з інвалідністю дає підстави для отримання відстрочки від служби,
Адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко пояснила, що у випадку, коли чоловік мав потенційне право на відстрочку через саме такі обставини, але з якихось причин цю відстрочку не оформлював, то його мобілізують. За її словами, вже після того на етапі служби виявляють таку підставу для звільнення зі служби. І тоді чоловік робить собі вже не відстрочку, а йде за процедурою звільнення зі Збройних сил.