У мобільному застосунку "Резерв+" відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації ті військовозобов’язані, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

При цьому зазначається, що ця послуга доступна, якщо військовозобов’язаний - єдина повнолітня дитина у людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

Зазначається, що подати запит можна безпосередньо в застосунку "Резерв+", а далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах.

"Якщо підстави підтверджуються – відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі", - наголошують в Міноборони.

При цьому зазначають, що процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК і зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.

В Міноборони попередили, що для того, щоб система могла підтвердити підстави, необхідно виконання певних умов:

актуальні дані про інвалідність батька/матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;

коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);

в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька/матері з інвалідністю.

В Міноборони нагадали, що наразі у "Резерв+" уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Як повідомляв УНІАН, догляд за батьками з інвалідністю дає підстави для отримання відстрочки від служби,

Адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко пояснила, що у випадку, коли чоловік мав потенційне право на відстрочку через саме такі обставини, але з якихось причин цю відстрочку не оформлював, то його мобілізують. За її словами, вже після того на етапі служби виявляють таку підставу для звільнення зі служби. І тоді чоловік робить собі вже не відстрочку, а йде за процедурою звільнення зі Збройних сил.

