Вченим вдалося записати звуки самців, самок та дитинчат.

Українські полярники записали "спів" тюленів / фото Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники на станції "Академік Вернадський"почали акустичні дослідження тюленів Ведделла. Аналіз звуків дозволить отримати нову інформацію про комунікації тюленів

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці в Facebook.

"В цілому було відомо про близько 30 типів звуків в репертуарі цих тварин, але недавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі. Це різні "цвірінькання", "свисти" і "трелі", іноді навіть нагадують звуки бластерів з "Зоряних воєн", – йдеться в повідомленні.

Біолог Оксани Савенко вказала, що українські вчені раніше вже записували підводний спів тюленів. В рамках дослідження двох протоках біля острова в лунках встановили два акустичних рекордери, завдяки чому вдалося зробити записи самців, самок і дитинчат.

Аналіз цих даних дозволить отримати інформацію про підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.

"Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з'ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу "Вернадського") і моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції "Мак-Мердо")", - пояснила біолог.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські дослідниці Карина Вишнякова та Юля Іванчикова поповнили міжнародний реєстр горбатих китів унікальними фото.

Раніше в міжнародній китовій базі HappyWhale було всього 15 китів горбачів, ідентифікованих в акваторії Південних Оркнейських островів. Завдяки непростій роботі українських біологів зараз там вже 211 особин з цього району.

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