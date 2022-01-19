Українські полярники на станції "Академік Вернадський"почали акустичні дослідження тюленів Ведделла. Аналіз звуків дозволить отримати нову інформацію про комунікації тюленів
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці в Facebook.
"В цілому було відомо про близько 30 типів звуків в репертуарі цих тварин, але недавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі. Це різні "цвірінькання", "свисти" і "трелі", іноді навіть нагадують звуки бластерів з "Зоряних воєн", – йдеться в повідомленні.
Біолог Оксани Савенко вказала, що українські вчені раніше вже записували підводний спів тюленів. В рамках дослідження двох протоках біля острова в лунках встановили два акустичних рекордери, завдяки чому вдалося зробити записи самців, самок і дитинчат.
Аналіз цих даних дозволить отримати інформацію про підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.
"Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з'ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу "Вернадського") і моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції "Мак-Мердо")", - пояснила біолог.
Як раніше повідомляв УНІАН, Українські дослідниці Карина Вишнякова та Юля Іванчикова поповнили міжнародний реєстр горбатих китів унікальними фото.
Раніше в міжнародній китовій базі HappyWhale було всього 15 китів горбачів, ідентифікованих в акваторії Південних Оркнейських островів. Завдяки непростій роботі українських біологів зараз там вже 211 особин з цього району.