Лубківський: в полоні у бойовиків перебувають ще близько 450 осіб
У полоні бойовиків залишається близько 450 осіб. Загалом звільнено майже 1400 людей.
Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський, передає радіо "Свобода".
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"У нас є цифра, яка підтверджується документально, − це майже 1400 осіб. Це та кількість людей, яких звільнено з полону або самі повернулися, або звільнені за допомогою Міжвідомчого центру при СБУ", − сказав він, уточнивши, що за допомогою цього центру вдалося повернути 816 осіб.
За його даними, в полоні у бойовиків залишається приблизно 450 осіб, тоді як близько 300-400 бойовиків українська сторона готова віддати в обмін на своїх громадян.
Він також повідомив, що "З полону повернувся Винниченко Сергій, донецький підприємець, депутат Донецької обласної ради".
Маркіян Лубківський наголосив, що є готовність змінювати всіх на всіх, але цей принцип не реалізується повною мірою.