Лубківський: в полоні у бойовиків перебувають ще близько 450 осіб

Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський, передає радіо "Свобода".

Читайте такожВ СБУ готові обміняти на українських полонених 300-400 бойовиків

"У нас є цифра, яка підтверджується документально, − це майже 1400 осіб. Це та кількість людей, яких звільнено з полону або самі повернулися, або звільнені за допомогою Міжвідомчого центру при СБУ", − сказав він, уточнивши, що за допомогою цього центру вдалося повернути 816 осіб.

За його даними, в полоні у бойовиків залишається приблизно 450 осіб, тоді як близько 300-400 бойовиків українська сторона готова віддати в обмін на своїх громадян.

Він також повідомив, що "З полону повернувся Винниченко Сергій, донецький підприємець, депутат Донецької обласної ради".

Маркіян Лубківський наголосив, що є готовність змінювати всіх на всіх, але цей принцип не реалізується повною мірою.