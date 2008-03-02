Померла видатна актриса Софіко Чіаурелі (фото)

У Тбілісі сьогодні на 71-му році життя померла видатна актриса, народна артистка Грузії, лауреат різних міжнародних кінофестивалів Софіко Чіаурелі, передає Эхо Москвы . Як повідомили в її сім`ї, в останні місяці вона важко хворіла.

Чіаурелі була дружиною легендарного грузинського телекоментатора і актора Коте Махарадзе, який помер в 2002 році у віці 76 років.

Софіко Чіаурелі в 1960 році закінчила в Москві Всесоюзний інститут кінематографії. За майже 50 років творчої роботи вона зіграла близько 150 ролей в кіно і театрі, була лауреатом грузинських, всесоюзних і міжнародних премій.

У 1974-1979 роках була депутатом Верховної Ради СРСР, в період незалежності Грузії нагороджена державними нагородами і орденами країни. У 80-90-х роках вона активно займалася громадською діяльністю. В останні роки Софіко Чіаурелі керувала тбіліським "Театром одного актора", який вона заснувала в 2000 році разом з Коте Махарадзе.