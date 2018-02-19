Студентка, яка вчинила самогубство, була відрахована через порушення міграційного законодавства - НМУ імені Богомольця

За інформацією адміністрації університету, термін дії візи дівчини закінчився 17 грудня 2017 року.

Із колишньою студенткою 1 курсу Національного медичного університету ім. О. Богомольця Мукаддас Насирлаєвою ВНЗ розірвав контракт на підставі порушення нею міграційного законодавства.

Про це йдеться у заяві адміністрації медуніверситету, опублікованого на сайті навчального закладу.

"Мукаддас була відрахована з НМУ через порушення міграційного законодавства. Термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року. До цього часу Насирлаєва не оформила посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу", - йдеться в заяві.

"18 січня медичний університет повідомив про розірвання контракту з Насирлаєвою на підставі порушення студенткою міграційного законодавства, 24 січня їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету, оскільки ситуація не змінилася", - додали у ВНЗ.

Разом з тим в адміністрації університету заявили, що докладають максимум зусиль для сприяння встановленню обставин зникнення дівчини 30 січня.

Читайте такожСамогубство студентки у Києві: керівництво медуніверистету Богомольця відсторонило заступника декана"Ми не знаємо, що сталося з Мукаддас і де вона зараз. Не втрачаючи надії, ми ставимося до інформації ЗМІ максимально серйозно. Медичний університет імені Богомольця всіляко сприятиме правоохоронним органам у розслідуванні зникнення Насирлаєвої. Керівництво університету надасть для цього всю необхідну інформацію в межах компетенції", - заявили у ВНЗ.

Також в медуніверситеті заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому встановленні всіх обставин у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки із Туркменістану. За даними ЗМІ, до суїциду дівчину могли підштовхнути труднощі під час навчання та непорозуміння з керівництвом вишу.

Згідно з повідомленням прокуратури Києва, 30 січня у Києві дівчина вийшла з вишу, де навчалась, але додому не повернулась.

За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.

"За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у виші, а також через непорозуміння з його керівництвом. У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) ККУ", - повідомили у прес-службі прокуратури.