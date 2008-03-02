Чернігівські умільці підробляли «китайські» дитячі іграшки

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління з боротьби з економічною злочинністю УМВС в Чернігівській області виявили в Чернігові підпільний цех з виробництва дитячих іграшок.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС в області, в кустарних умовах, використовуючи пристосовані верстати, виготовлялися м`які дитячі іграшки. Продукція не відповідала встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам виробництва. «Родзинкою» м`яких іграшок була лейба про походження товару - Made in China, хоча реально продукція була 100% українською. У підпільному цеху працювали 6 найманих робітників, які не були оформлені у встановленому законом порядку.

Оперативники в ході огляду приміщення виявили та вилучили 4 швейні верстати, 2 деревообробні верстати, 1 верстат для подрібнення поролону, сировину для виготовлення м`яких іграшок (поролон, синтепон, тканини, дерев`яні заготовки) та готову продукцію - всього на суму близько 40 тис. грн.