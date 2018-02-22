Замаскував під хліб: поліція затримала чоловіка при спробі вивезти до Харкова кілограм вибухівки

Суміш була запакована та мала вигляд хлібу з етикеткою.

На автовокзалі Бахмута Донецької області поліцейські затримали чоловіка, який замаскував вибухівку під хліб та хотів вивезти її до Харкова.

Читайте такожКількість вилученої у населення зброї із зони АТО зростає - МВСЯк сьогодні повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у Донецькій області, вчора поліцейські спільно з військовослужбовцями служби правопорядку зупинили чоловіка, який порушував норми адміністративного законодавства.

«При складанні протоколу 33-річний порушник став помітно нервувати. Під час огляду його речей правоохоронці в сумці знайшли суміш, яка була запакована та мала вигляд хліба з етикеткою. При більш детальному огляді стало зрозуміло, що це неїстівний виріб. Як згодом з’ясувалось, це була вибухівка – пластид, масою близько 1 кг. Наразі його вилучено і буде спрямовано на експертизу», - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання боєприпасів (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу). Максимальне покарання, передбачене санкцією вказаної статті, - 7 років позбавлення волі.