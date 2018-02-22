Замаскував під хліб: поліція затримала чоловіка при спробі вивезти до Харкова кілограм вибухівки
На автовокзалі Бахмута Донецької області поліцейські затримали чоловіка, який замаскував вибухівку під хліб та хотів вивезти її до Харкова.
Читайте такожКількість вилученої у населення зброї із зони АТО зростає - МВСЯк сьогодні повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у Донецькій області, вчора поліцейські спільно з військовослужбовцями служби правопорядку зупинили чоловіка, який порушував норми адміністративного законодавства.
«При складанні протоколу 33-річний порушник став помітно нервувати. Під час огляду його речей правоохоронці в сумці знайшли суміш, яка була запакована та мала вигляд хліба з етикеткою. При більш детальному огляді стало зрозуміло, що це неїстівний виріб. Як згодом з’ясувалось, це була вибухівка – пластид, масою близько 1 кг. Наразі його вилучено і буде спрямовано на експертизу», - йдеться в повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання боєприпасів (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу). Максимальне покарання, передбачене санкцією вказаної статті, - 7 років позбавлення волі.