Груди-контроль: від поліції вимагають вибачень за роздягання жінок в Оболонському суді

У "Рівних можливостях" назвали перевірку жінок в Оболонському суді актом приниження.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко перепросила за дії правоохоронців, які змушували жінок-журналісток роздягатися в Оболонському райсуді 21 лютого.

"Шановні колежанки- журналістки. Я повністю поділяю ваше обурення діями тих представників силових структур, які вчора вдалися до принизливого огляду жінок - представниць ЗМІ", – пише Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Жити по-новому": груди пред'явіть"Я, як представник влади, приношу вибачення вам, шановні колежанки, за ці чужі дії. Вибачте", – додала вона.

Також заяву зробило міжфракційне об'єднання депутатів Ради "Рівні можливості". Воно засудило ганебне порушення прав людини в Оболонському районному суді міста Києва, яке відбулось під час допиту свідків у справі Януковича.

"МФО "Рівні можливості" засуджує ці акти приниження жінок, яких змушували не тільки знімати верхній одяг, а й оголюватися у туалеті! Такі дії зі сторони поліції є неприпустимими та вимагають публічних пояснень та вибачень", - наголосили вони.

Як повідомляв УНІАН, перед початком судового засідання, на якому Порошенко виступав як свідок, на вході до суду у жінок просили розстебнути верхній одяг.

Також, за інформацією ЗМІ, перевірки жінок продовжилися й на 5 поверсі суду. Всіх жінок-блондинок заводили у туалет і змушували роздягатися - знімати светри, сорочки та сукні. Так нібито шукали спільниць Femen.

Нагадаємо, 28 лютого відбудеться прес-конференція Петра Порошенка на тему "Виклики – 2018".