Символ Вінниці передали у комунальну власність міста

Вінницька обласна рада передала в комунальну власність Вінниці символ міста - архітектурно-історичний пам`ятник "Водонапірна башта", розташований у сквері ім. Козицького в центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення Вінницька облрада аргументувала тим, що пам`ятник визнано символом міста на підставі опитування жителів Вінниці.

Керівництво міста планує до 2010 року провести капітальний ремонт пам`ятника.

"Водонапірну башту" споруджено за проектом архітектора Григорія Артинова для забезпечення водопостачання населення Вінниці на початку XX століття за рішенням Вінницької думи.

У роки Великої Вітчизняної війни "Водонапірна башта" служила спостережним пунктом за ходом воєнних дій на околицях Вінниці, а після війни у башті мешкали люди.

З 1993 року у "Водонапірній башті" розташовується Музей пам`яті воїнів Вінниччини, які загинули під час бойових дій в Афганістані в 1979-1989 роках і міський краєзнавчий музей, який входив до складу Вінницького обласного.

В 1985 році "Водонапірна башта" було передано Вінницькому обласному краєзнавчому музею в складі експозиції Меморіалу революційної й бойової слави з вічним вогнем у сквері Козицького.