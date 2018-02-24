На оснащення шкіл новим обладнанням та меблями цього року виділять мільярд гривень

Ще 386 млн грн передбачено на масштабне підвищенням кваліфікації вчителів, а 163 млн грн - на придбання техніки для початкової школи.

На оснащення шкіл новим обладнанням та меблями цього року буде виділено майже 1 млрд грн. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожРеєстрація для участі у ЗНО-2018 розпочнеться 6 лютого«Сьогодні ми відновлюємо повагу до вчителів та запроваджуємо в системі освіти абсолютно нові стандарти. Почали змінювати початкову школу, щоб сформувати в ній доброзичливе середовище: вже створені прогресивні методики навчання; школи будуть оснащені новим обладнанням, меблями. На ці цілі в 2018 році виділено майже 1 млрд грн; 386 млн грн - на масштабне підвищенням кваліфікації вчителів; 163 млн грн - на придбання техніки для початкової школи», - написав Гройсман.

Також він нагадав, що у 2017 році зарплата вчителів зросла на 50%, з 1 січня 2018 року – ще на 25%.

«В освіті має панувати зовсім інший психологічний підхід. Ми хочемо відкрити всі можливості і таланти українських дітей», - зазначив прем’єр.

«Згадайте 90-ті роки. Всі забули про навчання, почали займатися підприємництвом. Український вчитель був пригнічений і навіть принижений державою», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2018 рік передбачено 61,7 млрд грн субвенції на освіту.

21 лютого Кабмін затвердив державний стандарт початкової освіти. Стандарт запроваджуватиметься з 1 вересня 2018 року для дітей, які навчатимуться 12 років.