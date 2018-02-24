З початку року на території Житомирщини виникло вже 248 пожеж (фото)

З метою зменшення кількості пожеж у житловому секторі рятувальники щодня проводять профілактичні бесіди з громадянами.

З початку року на території Житомирщини виникло вже 248 пожеж.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Найбільша їх кількість припадає на житловий сектор. Через нехтування громадянами елементарних правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки ( паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі) виникають пожежі, внаслідок яких вогнем знищується майно, а люди втрачають здоров’я та навіть життя.

З метою зменшення кількості пожеж у житловому секторі рятувальники щодня проводять профілактичні бесіди з громадянами.

Читайте такожНа Житомирщині вогнеборці ліквідували загоряння приватної оселіТак, 23 лютого фахівці Служби порятунку «101» спільно з представниками місцевого самоврядування, поліції та засобів масової інформації провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями низки населених пунктів Попільнянського, Народицького та Житомирського районів області.

Під час спілкування з селянами рятувальники наголосили на правилах пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.