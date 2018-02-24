Український митник попався на вимаганні хабара у рублях за вивіз валюти з Криму – СБУ

Оперативники задокументували факт отримання митником грошей під час виконання службових обов’язків.

Старший державний інспектор митної служби в Херсонській області вимагав хабар у розмірі 15 тис. руб. (близько 7 тис. грн) за вивіз незадекларованої валюти з території анексованого Росією Криму.

Читайте такожУ Луцьку викрили співробітника СБУ, який "збирав данину" з підприємцівПро це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що старший зміни митного поста вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за сприяння у безперешкодному переміщенні з тимчасово анексованого Криму незадекларованої валюти", - йдеться в повідомленні.

Так, у СБУ повідомили, що оперативники задокументували факт отримання митником грошей під час виконання службових обов’язків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».