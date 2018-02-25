Під Житомиром через порушення правил безпеки експлуатації печей горіли три господарчі споруди

До пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.

Під Житомиром через пічне опалення ледь не згоріли три господарчі споруди. Читайте такожЗ початку року на території Житомирщини виникло вже 248 пожеж (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

25 лютого о 06:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарчій споруді в селі Клітчин Житомирського району. На момент загоряння власників помешкання вдома не було. Сусіди помітили дим з-під даху та забили на сполох.

Вже на місці події вогнеборці побачили сильне задимлення. Провівши розвідку, бійці ДСНС встановили, що осередок пожежі знаходиться поблизу димового каналу, де горіло дерев’яне перекриття стелі.

О 07:14 пожежу локалізували, а о 07:58 - ліквідували. Вогнем знищено 5 кв. м покрівлі та 7 кв.м перекриття.

"Попередньо встановлено, що до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення, зокрема, відсутність протипожежної розділки в місцях прилягання димаря до горючих матеріалів стелі", - зазначають пожежні. До ліквідації надзвичайної події залучалось 15 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Подібні займання господарчих споруд були ліквідовані також в селах Дубовець та Кам’янка Житомирського району. Загиблих та травмованих не виявлено. Як і в попередньому випадку, тут попередня причина пожеж – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Наразі остаточні обставини цих подій встановлюються фахівцями.