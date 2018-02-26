У Запоріжжі хода УПЦ МП пройшла під посиленою охороною силовиків

На захід прийшли також кілька десятків активістів проукраїнських організацій, вони принесли із собою дитячі іграшки.

25 лютого, у Запоріжжі відбулася хресна хода, організована Запорізькою єпархією Московського патріархату - священнослужителі, а також парафіяни єпархії пронесли містом ікону Божої Матері «Троєручиця Бердянська».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, хода стартувала від Шевченківського району і завершилася біля собору на вулиці Базарній (колишня зупинка Анголенко).

Читайте також"За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитинуЩоб уникнути бійок і провокацій, хресну ходу супроводжувала посилена охорона – більш як 300 поліцейських і 50 бійців Нацгвардії.

На захід прийшли також кілька десятків активістів проукраїнських організацій, вони принесли із собою дитячі іграшки.

Крім того, після того, як представники Запорізької єпархії УПЦ МП подали заявку на проведення ходи, мер Запоріжжя звернувся до священиків із проханням скасувати цей захід через можливі провокації і сутички з радикально налаштованими містянами. Однак організатори ігнорували це прохання.

Всупереч побоюванням міської влади, церковний захід пройшов без інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня в Запоріжжі розгорівся гучний скандал після того, як священик Московського патріархату на похоронах відмовився відспівувати трагічно загиблу 2-річну дитину, хрещену в Київському патріархаті. Після цього жителі Запоріжжя в знак протесту стали нести до «московських» храмів дитячі іграшки.