“Що перешкоджає ефективній роботі ВАТ “Укрнафта”? Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Що перешкоджає ефективній роботі ВАТ “Укрнафта”? Актуальні питання подальшого розвитку компанії”. Учасники: народний депутат України Ігор Палиця, перший заступник голови правління з фінансово-економічних питань ВАТ “Укрнафта” Володимир Пустоваров (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.