Помер легендарний льотчик-випробувач Юрій Курлін, який встановив чотири світових рекорди на Ан-32

Курлін зробив вагомий внесок у випробування літаків сімейства АН, у впровадженні їх в експлуатацію. А також встановив чотири світових авіаційних рекорди на Ан-32.

27 лютого 2018 року на 89-му році пішов з життя заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу, легенда світової авіації Юрій Володимирович Курлін 1929 року народження.

Він брав участь у створенні та випробовуванні всесвітньо відомих літаків сімейства "АН": Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26,Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74,Ан-22, Ан-124, Ан-225, пише на своїй сторінці у Facebook ДП "Антонов".

Читайте такожПорошенко політав на винищувачі МіГ-29 (фото)Крім того, він активно займався викладацькою діяльністю, навчаючи молодих пілотів майстерності керування літаками.

"Але найчастіше ім’я Юрія Володимировича пов’язують з першим у світі широкофюзеляжним літаком, який свого часу здійснив світовий фурор та залишився багато в чому неперевершеним, найбільшим у світі турбогвинтовим літаком – з Ан-22 "Антей". Символічно, що саме цього дня 53 роки тому екіпаж під командуванням Курліна вперше підняв цього антоновського велетня в повітря", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України відзначив орденом "За мужність" українського льотчика Акопова - пілота на рейсах турецької компанії Atlasglobal.

"27 липня Акопов у надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк", - нагадали в прес-службі глави держави.