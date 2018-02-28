1+1 медіа та StarLightMedia ініціювали створення соціального ролику про альтернативу аналоговому ефіру

Групи «StarLightMedia» та «1+1 медіа» виступили ініціаторами проведення інформаційної кампанії, яка допоможе населенню перейти від аналогового мовлення на інші види прийому телесигналу.

Першим кроком кампанії став спільно створений соціальний ролик, де у креативній і фановій формі нагадують про наближення відключення аналогового мовлення. У відео глядачів інформують про можливі способи телеперегляду та пропонують обрати між цифровим, супутниковим, кабельним чи інтернет-телебаченням. Головний меседж соціальної реклами: «Телебачення змінюється – змінюйся разом із ним».

1+1 медіа та StarLightMedia вважають необхідним розпочати вимкнення аналогу доцільним і логічним кроком саме в 2018 році. Згідно міжнародній угоді «Женева 2006» Україна мала відключити аналогове мовлення ще в 2015 році, але початок виконання її умов був можливий лише за реальної готовності населення та підтвердження з боку держави технічної можливості це забезпечити. Однак сьогодні для того, щоб план повністю відмовитися від аналогового ефіру не призвів до створення непокритих телевізійним сигналом домогосподарств та не залишив частину населення без доступу до національних каналів, глядачу потрібно розуміти існуючі альтернативи.

«Довгий час телеканали України рекламували цифровий ефір як єдину альтернативу аналоговому ефіру. Зараз ми хочемо показати глядачам, що є також кабельне, супутникове та інтернет-телебачення», − коментує Федір Гречанінов, директор зі стратегічного розвитку компанії StarLightMedia.

«Наше головне завдання, вказати глядачу правильний шлях, щоб зробити технологічний перехід на цифрове мовлення максимально зручним та безболісним», − коментує Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення 1+1 медіа.

Соціальна реклама про альтернативу аналоговому ефірному мовленню буде в широкій ротації телеканалів 1+1, 2+2, ТЕТ, СТБ, Новий Канал, ICTV, на сайтах та в соціальних мережах каналів медіагруп. Також ролик буде доступним на спеціально створеному YouTube-каналі, що стосуватиметься теми відключення аналогового мовлення.