Провалитись правильно: рятувальники розповіли рибалкам, як поводитись на кризі (відео)

Служба ДСНС вийшла на тренування.

Рятувальники розповіли рибалкам, як поводитись на кризі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Зима без криги майже позбавила роботи київських водолазів. Рятувати довелося лише двох людей, торік було – 58.

Але несподівано настав рай для рибалок: Дніпро і прилеглі водойми скувало льодом. Тому служба ДСНС вийшла на тренування.