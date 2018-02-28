Провалитись правильно: рятувальники розповіли рибалкам, як поводитись на кризі (відео)
20:11, 28 лютого 2018Суспільство
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Служба ДСНС вийшла на тренування.
Рятувальники розповіли рибалкам, як поводитись на кризі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Зима без криги майже позбавила роботи київських водолазів. Рятувати довелося лише двох людей, торік було – 58.
Але несподівано настав рай для рибалок: Дніпро і прилеглі водойми скувало льодом. Тому служба ДСНС вийшла на тренування.
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