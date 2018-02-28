Провалитись правильно: рятувальники розповіли рибалкам, як поводитись на кризі (відео)

20:11, 28 лютого 2018
Суспільство
472 0

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожЧерез сильні морози на Дніпропетровщині близько сотні лебедів опинилися в крижаній пастці (відео)

Зима без криги майже позбавила роботи київських водолазів. Рятувати довелося лише двох людей, торік було – 58.

Але несподівано настав рай для рибалок: Дніпро і прилеглі водойми скувало льодом. Тому служба ДСНС вийшла на тренування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #крига рибалки