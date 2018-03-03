Музика, Шампанське і Любов - в Києві проводжали зиму на Великому Весняному Концерті (фоторепортаж)

У цей вечір свої кращі пісні виконали Олег Винник, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Алексєєв, групи Время и Стекло, Мозги і Дзідзьо.

У столичному Палаці Україна найяскравіші зірки вітчизняного шоу-бізнесу закликали весну на Великому весняному концерті. Уже третій рік поспіль календарна зима закінчується грандіозним святом української музики, організованому «Русским Радио Украина». У цей вечір свої кращі пісні виконали Олег Винник, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Алексєєв, групи Время и Стекло, Мозги і Дзідзьо. У цей вечір говорили про любов з великої сцени і представляли свої майбутні весняні хіти.

А за лаштунками Катерина Осадча дізнавалася подробиці особистого і світського життя у Олі Полякової, Марії Яремчук, Насті Каменських і Потапа. Створював настрій вечора ігристий партнер - зоряне шампанське Marengo.