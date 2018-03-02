1+1 медіа починає продавати рішення для захисту авторських прав в інтернеті

Група «1+1 медіа» оголосила про запуск нового комерційного продукту SUDUM – технологічно-правової системи для захисту авторських прав в інтернеті, яка допомагає блокувати нелегальні копії відеоконтенту на сайтах, популярних соціальних мережах та відеохостингах.

SUDUM в автоматичному режимі 24/7 проводить пошук нелегальних копій відео в інтернеті. Після виявлення піратських версій контенту, програма самостійно розсилає скаргу веб-сайту, хостинг-провайдеру або адміністрації соціальної мережі, в залежності від майданчика, де був розміщений контент. Роботу системи контролюють фахівці 1+1 медіа для того, щоб уникнути випадкового блокування легального контенту.

SUDUM був розроблений департаментом 1+1 Digital для захисту власного контенту медіахолдингу від піратів. Після першого року роботи системи, 1+1 медіа вдалося досягти 94% ефективності зачистки нелегального відео в інтернеті: було видалено 200 тис. копій, а прибуток, від збільшеного трафіку на онлайн-ресурсах групи, виріс на 40%.

«Інтернет-піратство – суттєва проблема для правовласників, та одна із головних причин, із-за якої вони недоотримують прибуток. Сьогодні виробники контенту об’єднуються для вирішення цієї проблеми. Для нас важливо бути компанією, що не тільки бореться з піратами, а й пропонує ринку свої рішення для боротьби з ними. Ми маємо багатий досвід захисту власного контенту і готові його масштабувати на бізнеси інших правовласників», – відзначає Анна Ткаченко, директор діджитал-напрямку 1+1 медіа.

Сьогодні SUDUM здатний забезпечити захист інтересів правовласників в рунеті та уанеті, а першими клієнтами 1+1 медіа стали KINOMANIA, KINOLIFE Distribution, Must See Movie та Ukrainian Film Distribution.

В плани з розвитку SUDUM входить розширення типів контенту, які може захищати система: аудіофайли, тексти, графічні зображення. Крім того, в разі успіху на українському ринку, 1+1 медіа планує запропонувати своє рішення закордонним правовласникам.