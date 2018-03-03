У Дніпрі презентували фільм-інтерв’ю про учасників Революції Гідності

17:25, 03 березня 2018
Суспільство
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Наймолодшою героїні стрічки на час Майдану було вісім років / фото adm.dp.gov.ua

У Дніпрі відбулася прем’єра фільму-інтерв’ю Обличчя дніпровського Майдану. У стрічці – інтерв’ю понад 20 учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації 

"Вирішили створити фільм зі спогадів учасників Революції Гідності, поки спомини свіжі та гострі. У фільмі немає авторської оцінки, закадрового тексту або висновків. Наша мета – дізнатися про мотиви участі різних людей в Майдані, показати їх емоції, почуття", - розповіла продюсер та співавтор фільму Наталя Хазан.

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Формат стрічки – інтерв’ю. За словами співавторів, героїв обирали різного віку, професій та досвіду, аби більш повно показати враження від Революції Гідності.

Наймолодший учасник стрічки – 12-річна дівчинка. На Майдані стояла з батьками. На той час їй було вісім років. Найстаршому герою – понад 70 років.

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Теги: #Євромайдан#Революція Гідності#фільм про Майдан