Світовий банк збільшив максимальний термін погашення кредитів
Рішення Ради виконавчих директорів
Світовий банк (СБ) збільшив максимальний термін погашення кредитів із 25 до 30 років, також збільшено середній термін погашення до 18 років для всіх нових запозичень СБ.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Світового банку.
Згідно з наданою інформацією, таке рішення було ухвалене 12 лютого Радою виконавчих директорів СБ.
«Для України середній термін погашення кредитів збільшиться з 11,25 до 18 років, тобто на 60%, а максимальний термін погашення - з 25 до 30 років», - зазначається в повідомленні.
На сьогодні процентні ставки за кредитами СБ із фіксованим спредом знаходяться на рівні ставки ЛІБОР + 8 базисних пунктів і майже дорівнюють ставці ЛІБОР для запозичень зі змінним спредом (для обох продуктів вказана повна вартість). У вересні 2007 року були скасовані всі комісії, за винятком невеликої одноразової комісії у розмірі 0,25 відсотка, яка вже врахована в повній вартості кредитів.