Вийшла книга "Христос – це все!" з висловлюваннями афонського святого в українському перекладі

Збірка являє собою вибірку повчань преподобного Порфирія Кавсокаливита «Житіє і слова», записані ним самим і на магнітофонну плівку, а також містить стисле житіє святого.

У Києві побачила світ нова книга книга «Христос – це все!» з висловлюваннями преподобного Порфирія Кавсокаливита, які перекладені українською мовою.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» , книгу видано Фондом з благословення архієпископа Львівського і Галицького Філарета. Переклад з грецької здійснив виконавчий директор Фонду Андрій Ус.

Збірка являє собою вибірку повчань преподобного Порфирія Кавсокаливита «Житіє і слова», записані ним самим і на магнітофонну плівку, а також містить стисле житіє святого.

«Преподобний Порфирій, один із сучасних грецьких святих, заговорив українською мовою, і українці відтепер мають нагоду почитати цю книгу рідною мовою. Це невеличка книжечка, до якої увійшла вибірка повчань святого. Це видання саме для того, щоб людина могла брати його в дорогу і читати щоб заспокоїтись, або зосередитися духовно і тілесно», - розповів Андрій Ус.

Повчання преподобного Порфирія підіймають тему молитви, духовного життя, виховання дітей, хвороб і вічності, а також значення любові кожного християнина до Бога і ближнього.

Укладачами грецького оригіналу, а також автором передмови виступив грецький монастир Хрисопігі. Ігуменя монастиря монахиня Феоксенія також написала передмову до українського видання.

«Благодаттю Божою преподобний Порфирій мав дар проникати у душі людей, він розумів людське страждання, він утішав своїм прозорливим словом, що несло радість, зціляв душевні та тілесні хвороби. Настановами та прикладом свого святого життя преподобний надихав усіх полюбити Христа. Він усе своє життя казав: «Христос – це все!», - зазначається у передмові до видання.

Преподобний Порфирій Кавсокаливит - сучасний святий, канонізований Священним Синодом Вселенського Патріархату у 2013 році. Його життя, служіння, молитви були сповненні любов‘ю до Бога і кожної людини.

Преподобний Порфирій був духовним наставником багатьох людей по всьому світу.

Книга може бути орієнтиром для кожної людини, яка веде пошук духовного шляху і внутрішньої справи. Для людей, які щойно стали на шлях віри, книга стане путівником у духовних пошуках.