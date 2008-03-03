Через газову війну південь України лишиться без гарячої води і тепла?

Скорочення Росією постачання газу може привести до відключення гарячої води в регіонах з низьким рівнем оплати за житлово-комунальні послуги.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив екс-міністр з питань ЖКГ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Олександр ПОПОВ.

За його словами, ситуація зі скороченням постачання газу Російською Федерацією говорить про те, що «багато міст України, що мають найнижчі рівні проплат, очевидно, будуть позбавлені права одержати необхідні ліміти на газ, і таким чином, щонайменше, буде припинена подача гарячої води населенню України. А в деякі регіони, можливо, і тепла. Швидше за все, це можуть бути південні регіони».

О.ПОПОВ негативно оцінює той факт, що на початок березня не підписані договори з постачальниками газу на підприємства комунальної теплоенергетики.

«Така ситуація призводить до того, що складно знайти механізм погашення державою субсидій і пільг, що надаються населенню, тому що джерело або постачальник газу не визначене. Враховуючи те, що договірних відносин сьогодні немає, ця схема розірвана. Тому багато підприємств не одержали компенсацію держави по субсидіях і пільгах у січні, і на сьогодні ця проблема залишається відкритою», - зазначив він.

«Ми знаходимося в кризовій ситуації, тому що найближчим часом ми матимемо проблеми з наданням населенню України стабільних послуг із подачі тепла і гарячої води», - резюмував О.ПОПОВ.

Як повідомлялося, Росія сьогодні, 3 березня, скоротила постачання газу до України на 35% - до 46 млн. кубометрів на добу.