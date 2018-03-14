Грош, златник з тризубом, купон і гривня: історія українських грошей з давніх часів і до сьогодні (відео)

На території сучасної України гроші з'явилися більш як 2 тисячі років тому.

Національний банк України з 1 липня припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Також Нацбанк вводить в обіг монети в 1, 2, 5 та 10 гривень.

Вивляється, історія українських грошей бере свій початок більше як 2 тисячі років тому. Найдавніші монети, відкарбовані на українських землях, називалися емісії. Їх випускали грецькі поліси на півдні сучасної України у 6 ст. до н. е. — 4 ст. н. е.

В епоху Київської Русі в обігу були «златники» та «срібляники» із зображенням тризуба. Згодом почали широко використовуватися срібні злитки — гривни. У 16 столітті в обіг потрапив грош, саме в ці часи з’явилася приказка «Грош ціна».

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У 1917 році Центральна Рада випустила перші кредитні білети вартістю 100 карбованців. А в 1918 році грошовою одиницею Української Народної Республіки стала гривня. Першою валютою незалежної України стали купоно-карбованці, в просторіччі – купони. А З 1996 року українці почали розраховуватися звичними сьогодні гривнями і копійками. До речі, у 2013 році українську гривню визнали найкрасивішою валютою світу.