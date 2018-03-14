Панахида та траурний салют: у Львові відзначили День українського добровольця (відео)

У День українського добровольця на львівському цвинтарі запалили свічки й поклали квіти, а почесна варта виконала церемонію траурного салюту.

На Личаківському кладовищі у Львові, де поховані п’ять бійців-добровольців, священики відспівали панахиду. На могили прийшли рідні загиблих та побратими, які самі воювали у добровольчих батальйонах. На цвинтарі запалили свічки й поклали квіти, а почесна варта виконала церемонію траурного салюту.

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