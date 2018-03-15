В Одесі поліція пообіцяла не перешкоджати акціям протесту біля Генконсульства РФ 18 березня

В Одесі впроваджується скандинавський метод при забезпеченні правопорядку під час проведення масових заходів

В Одесі поліція заявляє про готовність забезпечити 18 березня, в день проведення виборів президента Російської Федерації, громадський порядок біля Генерального консульства Росії в Одесі.

Читайте такожВ Одесі біля консульства Росії обезголовили й спалили опудало з прапором РФ (фото)Про це УНІАН повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, відповідаючи на запитання про можливі заворушення у місті у зв'язку із заявою представників «Свободи», «Правого сектора», «Національного корпусу» про те, що вони не допустять голосування в Україні.

Як зазначив Форостяк, керівництво регіонального главку поінформоване про заплановані акції протесту, якими активісти хочуть продемонструвати своє неприйняття того, що на території регіону функціонує диппредставництво країни-агресора, де також розташована виборча дільниця. Зокрема, регіональний осередок «Свободи» вже заявив про намір провести мирну акцію.

Радник припустив, що активісти не будуть перешкоджати діяльності установ і не перешкоджатимуть проведенню виборів.

«Але влаштовуватимуть перформанси, мета яких - привернути увагу суспільства до проблеми. До того, що на нашій території країна-агресор проводить вибори, що громадяни Росії, які проживають тут, перебувають у справах або в приватних поїздках, мають вільну можливість прийти і проголосувати за президента РФ, взяти участь у виборах», - сказав Форостяк.

Він наголосив, що відповідно до закону «Про поліцію», правоохоронці змушені вжити заходів для запобігання будь-яким проявам агресії і провокаціям, охороняти громадський порядок, забезпечити безперешкодну діяльність дипломатичного представництва і, відповідно, виборчої дільниці, яка в ньому буде розташована.

За словами Форостяка, в Одесі впроваджується скандинавський метод забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів, що передбачає роботу переговірників, які комунікують з учасниками акцій протесту.

«Ми не збираємося перешкоджати акції протесту і висловлюванню чиєїсь думки, але будемо змушені забезпечити правопорядок, блокувати будь-які провокативні прояви або порушення громадського порядку. Також не можна фізично заважати людям, які виявлять бажання проголосувати, які будуть намагатися потрапити до диппредставництва », - акцентував Форостяк.

Він додав, що для охорони громадського порядку буде залучено підрозділи МВС, включаючи патрульних і нацгвардійців. Він не уточнив, яку кількість правоохоронців планується задіяти.

«Буде залучено, скільки необхідно. Відповідні заходи плануються, передбачені резерви», - сказав він.

Зазначимо, що ВО «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус» сьогодні оприлюднили спільну заяву, в якій підкреслили, що не допустять в Україні голосування на виборах президента РФ, «точніше - переобирати на новий термін Володимира Путіна».

«У цей день - у четверту річницю анексії Криму - в дипломатичних представництвах держави-агресора в Україні (в Києві, Харкові, Одесі та Львові) з 8:00 до 20:00 Москва планує провести голосування, а люди з паспортами РФ, які тимчасово перебувають в Україні, - взяти участь у цьому фарсі», - йдеться у заяві.

Активісти вважають це неприпустимим, позаяк РФ буде проводити вибори також на території анексованого Криму.

«Саме тому українські націоналісти не допустять в Україні голосування ... В Україні агресор не повинен отримати жодного голосу на виборах президента ...», - сказано в заяві.

Активісти обіцяють, що проконтролюють, щоб в цей день ніхто не потрапив до дипломатичних установ Росії на території України.

Довідка УНІАН. Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі розташовано в курортній зоні (на Гагарінському плато - район Аркадії).

У зоні його обслуговування - чотири регіони України: Одеська, Миколаївська, Кіровоградська та Херсонська області.