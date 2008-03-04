Для тих, хто запрацювався, у Тимошенко нагадали про вихідні

Кабінет міністрів України нагадує, що понеділок, 10 березня, буде вихідним днем.

В переданому УНІАН поввідомленні Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету міністрів України зазначається, що «у зв’язку з наближенням свята Міжнародного жіночого дня 8 березня, яке цього року припадає на суботу, варто нагадати порядок перенесення святкових або вихідних днів».

Зокрема, крім 10 березня українці відпочиватимуть у понеділок 28 квітня (у неділю, 27 квітня, - Пасха (Великдень), у понеділок, 16 червня, (у неділю, 15 червня - Трійця), у понеділок, 30 червня, (у суботу, 28 червня - День Конституції України), а також у понеділок, 25 серпня (у неділю, 24 серпня - День Незалежності України).

В повідомленні також нагадується, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 28 листопада 2007 р. № 1059-р у інших випадках річного циклу, коли між святами і вихідними виникають короткі „проміжки” робочих днів, приймаються розпорядження уряду, якими з метою створення сприятливих умов для святкування та раціонального використання робочого часу, рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.