У Києві спіймали маніяка-палія

Жив палій у підвалах на Оболоні. Його ім`я міліція назвати відмовилася.

На допиті він зізнався, що хотів очистити столицю від сміття. «Сірниковий маніяк», як прозвали зловмисника кияни, палив непотріб, що накопичився в під`їздах, і при цьому кожного разу залишав записки з погрозами: «Скоро згорить все».

Хуліган так ретельно планував свої дії, що весь цей час легко обводив міліцію круг пальця. Проте останній підпал комірки двірника в будинку на просп. Маяковського маніяк продумав не до кінця і таки попався.

“Нам подзвонили мешканці будинку на Маяковського і повідомили, що горить підсобне приміщення, - розповів «Комсомольській правді в Україні» замначальника ЦЗГ ГУ МВС в Києві Володимир Дмитренко. - Дві групи міліціонерів були на місці через кілька хвилин. Одні говорили з людьми, інші прочісували місцевість. Несподівано серед пасажирів на зупинці хлопці помітили чоловіка точнісінько схожого на хлопця з фоторобота.

Помітивши міліцію, мужик кинувся навтьоки, але бігти вже було нікуди. Він почав ломитися в кіоск для продажу проїзних, йому, звичайно, не відкрили. Отже невловимого маніяка узяли легко - без особливого шуму”.

Як виявилось, суботній підпал на Маяковського був вже четвертий на Троєщині. Просто мешканці будинків, де маніяк попрацював до цього, не дзвонили в міліцію. На допиті з`ясувалося, що палієві 43 роки, він безробітний, але має двокімнатну квартиру на Троєщині. Його дружина давно померла, з родичів в Києві живе тільки племінниця. Але та не дарувала дядька своєю увагою, і тому, втомившись від самоти, чоловік здав свою квартиру в оренду, а сам перебрався... у підвал багатоповерхівки на Оболоні!

Свою кімнату там він обладнав з непотребу, який викинули мешканці. Втім, за словами злочинця, це був не єдиний підвал, в якому він мешкав. Іноді він переїздив в інші під’їзди.

- Я хотів звернути увагу людей на сміття і примусити їх навести лад, - пояснив палій на допиті. - Два роки тому підпалював сміттєві баки, а коли зрозумів, що це марно, то зважився на крайні методи. Вирішив палити непотріб у під`їздах. Шкода тільки, що люди не загинули - швидше б одумалися!

За останні півроку під`їзди в столиці горіли часто. Отже навряд чи палій зізнався в усіх своїх «хуліганствах». Тільки за інформацією міліції, 10 разів горіло в Дарниці, 4 - на Троєщині, а також як мінімум по разу на Борщагівці, Вітряних Горах, Подолі, Оболоні і двічі на Куренівці.

"КП в Україні"