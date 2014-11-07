Посольство Чехії спростувало інформацію про видачу віз кримчанам в РФ

Про це йдеться в заяві посольства Чехії в Росії, передає "ЄвроПравда". "Чехія, як і всі члени Європейського союзу, не визнає анексії Криму Російською Федерацією", - наголошується в повідомленні. "Всі резиденти території України, які бажають отримати шенгенську візу від Чехії, повинні і надалі подавати документи на візу тільки в консульських відділах дипломатичних представництв Чехії в Україні або у візових центрах в Україні", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що візові центри трьох країн ЄС в Москві, незважаючи на заборону Євросоюзу, видають кримчанам шенгенські візи. Зокрема, мова йшла про Італію, Чехію та Грецію. Посольство Італії та генконсульство Греції на своїх веб-сторінках поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Однак на адресу видання надійшов лист від посольства Греції в Україні. "Посольство Греції в Україні категорично заперечує інформацію російської газети "Известия", згідно з якою грецьке посольство або консульство в Москві нібито видає шенгенські візимешканцям кримського півострова з російськими паспортами", - йдеться в повідомленні.