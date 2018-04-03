В Україну знову прийшла «велика вода»: які регіони найбільше страждають від весняного потепління (відео)

16:27, 03 квітня 2018
Суспільство
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Багато регіонів страждають від підтоплення присадибних ділянок, підвальних приміщень і, нерідко цілих сіл.

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Чи не найбільше затопило Охтирку. Там із берегів вийшла річка. Деякими вулицями пересуватися можна лише човнами.

Нагадаємо, цієї весни рівень води в водоймах значно вище, ніж у попередні роки.

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Теги: #вода#підтоплення#потепління в Україні