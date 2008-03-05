Міліції не потрібний ”глухар” - справа про мінування Ужгородської міськради

Слідчими органами відмовлено у порушенні кримінальної справи за фактом замінування приміщення Ужгородської міської ради через відсутність події.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УМВС у Закарпатській області Віктор ЧЕПАК, «як такого замінування не було, тому в порушенні (кримінальної справи – УНІАН) й відмовлено. Відмовний матеріал спрямований до прокуратури, аби вона оцінила законність ухваленого рішення».

За його словами, зараз правоохоронці намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування. «Як ми з’ясували, дзвінок був зроблений через комп’ютерну систему, аби ускладнити процес пошуків. Я можу сказати, що буде дуже важко, а може, взагалі нереально встановити цю особу, хоча ми цього хотіли б», - зазначив він.

Як сказав В.ЧЕПАК, у цій справі дуже багато суперечностей і «білих плям». Наприклад, повідомив він, міліції вдалося з’ясувати, що напередодні повідомлення про замінування мерії Ужгорода невідома особа телефонувала представникам лояльних до чинного мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА мас-медіа і запрошувала прийти до мерії у визначений час, бо там буде «цікавий сюжет».

Окрім того, «за кілька годин до повідомлення про замінування у приміщенні мерії Ужгорода було оголошено кількаденний карантин, а одразу після повідомлення про «замінування» представники мерії заявили, що роботу органу місцевого самоврядування паралізувала міліція та прокуратура. У такому разі в мерії самі собі суперечать, то що ж було насправді: параліч роботи чи карантин?», - запитав В.ЧЕПАК.

Начальник УМВС також повідомив, що для розслідування фактів “замінування”, а також так званої бійки працівників ДАІ зі спецпідрозділом «Беркут» в Ужгороді створено три спеціальних комісії. Результати їхньої роботи міліція обіцяє оприлюднити уже незабаром.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого працівники спецпідрозділів МВС та МНС оточили будівлю Ужгородської мерії та перекрили центральну площу міста - Поштову, оскільки їм було повідомлено про замінування будівлі міської ради.

Того ж дня працівники міліції, МНС та СБУ залишили Поштову площу, але так і не розблокували саме приміщення міськради і не надали офіційну інформацію стосовно того, чи було знайдено вибухівку.

11 лютого співробітники МВС розблоковували будівлю Ужгородської міськради. У міськраді були створені комісії, які мали провести інвентаризацію майна і документів у всіх кабінетах, однак, кабінети протокольного відділу, управління земельних ресурсів і архіву залишалися опечатаними прокуратурою ще декілька днів.

Прокуратура Закарпатської області пояснила блокування будівлі міськради необхідністю вилучення документів у кримінальній справі, яка стосується земельного питання і була порушена 2007 року.

Працівники міськради з 6 до 8 лютого перебували у відпустці у зв’язку із оголошеним карантином і проведенням дезинфекції та дератизації у приміщенні міської ради.