З'явилися подробиці нападу на українців-критиків російської "попси" у Львові

Можливо, цей інцидент зверне увагу влади на те, що використання російської музики в громадських закладах повинне регулюватися на законодавчому рівні, зазначив постраждалий.

Бійки у львівського пабу "Барбідон" можна було б уникнути, якби в Україні нормативно регулювалися трансляції російської музики в громадських закладах.

Про це заявив Радко Мокрик, який постраждав внаслідок бійки через захист російської музики й мови агресивно налаштованими відвідувачами закладу, передає "Обозреватель".

"Ми були в цьому барі, дійсно грав "Ласковый май", ще щось, я вже не пам'ятаю. Ми зверталися з проханням до персоналу, в сучасних умовах можна й якусь іншу музику вмикати. Персонал за великим рахунком просто не реагував. Оскільки у нас немає ніяких нормативних актів, які б це обмежували, чи щось таке, то ми просто пішли", – повідомив Мокрик.

За його словами, весь цей час за сусіднім столиком сиділа компанія, яка явно насолоджувалася виконанням російських пісень, а після вийшла поговорити про "вуличні вподобання".

"Сталося так, що один молодий чоловік запитав у мене російською мовою: "А що, вам не подобається російська мова у Львові?". На що я відповів: "Ми ж в громадських місцях, в умовах, коли йде війна, можна обійтися без російської музики". Він мене просто вдарив в обличчя і вся ця компанія, а їх було десять проти нас двох, і вони нас почали бити", – згадує потерпілий.

При цьому, за словами Мокрика, хоч бійка сталася на виході з ресторану, ніхто з персоналу не втрутився, а поліцію викликали дівчата, які були з ними у закладі.

"Хоча повинен сказати, я вже спілкувався з власником закладу, і він повністю поділяє мою позицію. Питання в тому, що саме в цьому конкретному випадку спрацював якийсь людський фактор, і бармен, і офіціантка вони дуже специфічно реагували. Наскільки він говорив, вони вже робили збори колективу, там якісь процеси відбуваються, я вже не вникав", – повідомив він.

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Що стосується самих хуліганів, Мокрик підтвердив, що заява написана і з цієї нагоди зареєстроване провадження.

"Я сьогодні був у райвідділі, спілкувався зі слідчими, давав ще раз свідчення, і поліція працює в цьому напрямку. У нас повне взаєморозуміння. Їх (хуліганів, – Ред.) не затримували, але я знаю, що проводяться дії, зокрема, коли я давав свідчення, цей молодий чоловік, який виступав за "російську мову" у Львові, там був присутній і теж давав свідчення", – розповів чоловік.

Мокрик заявляє, що цю справу він залишати на самоплив не збирається, і, можливо, цей інцидент зверне увагу влади на те, що використання російської музики в громадських закладах повинне регулюватися на законодавчому рівні.

"Російська музика в громадських закладах не вперше стає джерелом конфлікту. За великим рахунком, якби в той момент не грав "Ласковый май", то нічого не було. І ці ситуації трапляються, вони реально є. Саме тому я вважаю за потрібне, що важливо на це звертати увагу, і можливо приймати якісь рішення", – додав він.

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