Микола Вересень поговорить без сантиментів з Михайлом Поплавським

10:23, 05 березня 2008
Суспільство
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Сьогодні 5 березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь  Михайло Поплавський - ректор Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, профессор, заслужений діяч мистецтв України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 6 березня о 18.40

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