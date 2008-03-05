Микола Вересень поговорить без сантиментів з Михайлом Поплавським

Сьогодні 5 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Михайло Поплавський - ректор Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, профессор, заслужений діяч мистецтв України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 6 березня о 18.40