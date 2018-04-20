Гройсман і Гриневич відхрестилися від книжки про секс для школярів

16:54, 20 квітня 2018
Суспільство
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Гройсман і Гриневич відхрестилися від книжки про секс для школярів / фото economics-prorok.com

На цьому наголосила міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Українска правда.

Питання про наявність такого "грифу" підняв народний депутат Олег Мусій, задавши питання про це прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Мусій поцікавився, чому в школах вивчається книга "Про це" і яке відношення має до цього Міністерство освіти та науки й уряд загалом.

При цьому депутат заявив, що ця книга є "популяризація гомосексуалізму в дитячому віці і розбещення малолітніх".

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Мусій не уточнив, звідки у нього інформація про те, що ці книжки читають в школах дітям.

"Ви говорите такі речі, що мені аж незручно слухати. Це не є політикою уряду. Про що ви говорите?" – відреагував на це Володимир Гройсман.

Повністю ця книга називається "Відверта розмова про "це". Та позиціонується при продажі як "перший підручник про секс для вашої дитини".

В описі визначено вік дитини: від 3 до 5 років, від 6 до 8 років, від 9 до 12 років. Також вказується, що "книга призначена для діток молодшого і середньогошкільного віку".

Після Гройсмана слово надали міністру освіти та науки Лілії Гриневич.

"МОН не має ніякого відношення до цієї книжки і ніколи не рекомендувало її для навчального процесу, – запевнила вона, додавши, що на книзі не вказано, що вона рекомендована міністерством.

"До речі, ця книжка вже вдруге перевидається в Україні. Вперше її видали у 2008 році. Це іноземне видання, – розповіла Гриневич.

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У нас є багато різних книжок. Міністерство освіти не здійснює перевірку всієї дитячої літератури. Ми проводимо перевірку методичних посібників і підручників, які йдуть в школи.

Ті, хто переклав цю книжку несуть відповідальність за неї. Батьки мають уважно дивитися, які книжки дають читати дітям".

У книжці "Відверта розмова про "це" дійсно є розділ про сексуальний потяг, де в тому числі розповідається про гетеросексуальні та гомосексуальні стосунки.

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Теги: #школярі#секс#література#Дитяча книга#Володимир Гройсман#Міносвіти України#Лілія Гриневич