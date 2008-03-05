Якими очима українці дивляться на НАТО (опитування)

Згідно з результатами дослідження «Оборонна стратегія держави очима українців», яке провів Інститут Горшеніна, більшість українців визнали, що слабко інформовані щодо діяльності НАТО, більше половини опитаних вважають, що вони недостатньо поінформовані, а кожному п‘ятому взагалі важко відповісти на це запитання.

Про такі результати проведеного дослідження УНІАН повідомили в Інституті Горшеніна.

При цьому, серед найбільш вірогідних наслідків вступу України до військових союзів із країнами Західної Європи українці відзначили загрозу погіршення відносин з Росією (33,2%) та можливість швидкого вступу до ЄС (22,4%). А 8,2% опитаних вважають, що НАТО на сьогоднішній день дестабілізує ситуацію в світі.

46,4% респондентів проголосували б за державний нейтралітет України і невходження до будь-яких військових блоків. Майже стільки ж (43,6%) українців проголосували би проти вступу України, зокрема до НАТО.

Інститут Горшеніна також наводить коментарі щодо даного дослідження голови Наглядової Ради Фундації «Суспільність» Олега РИБАЧУКА та лідера Союзу лівих сил Василя ВОЛГИ.

О.РИБАЧУК вбачає причину низької поінформованості щодо НАТО в тому, що «під час останніх виборчих кампаній тема НАТО активно використовувалась як психологічна зброя, до цієї теми як до теми залякування звернулись політтехнологи”. Натомість, за його словами, якоїсь позитивної кампанії практично не було. “Але я б особливо цьому не дивувався, бо в кожній країні, яка приступала до програми ПДЧ рівень довіри був досить низький – в Литві – близько 16%, в Болгарії і Словаччині – теж були проблеми з цим. А коли держава бере на себе зобов’язання з виконання останньої програми перед вступом – тоді влада починає системно працювати і сприйняття змінюється. Думаю, що так само відбудеться і в Україні», - зазначив О.РИБАЧУК.

На його думку, великий відсоток противників вступу до НАТО зумовлений тим, що українці непоінформовані про те, які в сьогоднішньому світі є варіанти системи безпеки. “Людям треба надати таку інформацію і запитати, яку систему безпеки ви обираєте, і тоді, крім НАТО вибору практично не залишиться”, - додав О.РИБАЧУК.

В свою чергу, В.ВОЛГА погодився з тим, що інформування суспільства про НАТО є недостатнім. «Жодної інформаційної кампанії з цього приводу не велося. А кошти, які були на неї виділені, судячи з усього, просто вкрали ті, хто мав її вести», - додав він.

Проте, на думку В.ВОЛГИ, належне інформування призвело б до протилежних наслідків: «Якби люди дійсно знали, що таке НАТО і отримали правдиву інформацію, то відсоток тих, хто був би проти вступу до НАТО був би вдвічі більшим – 70-80%. Бо намагання представити НАТО як гуманітарний блок, що займається випічкою пиріжків та гуманітарною допомогою для країн Африки збільшує відсоток тих, хто готовий погодитись із присутністю НАТО на нашій території».

При цьому, в Інституті Горшеніна зазначають, що обидва експерти погоджуються, що тема вступу до НАТО сьогодні переважно є темою політичних спекуляцій. «Українці розуміють, що не НАТО є основною проблемою, бо в НАТО нас сьогодні ніхто не запрошує, питання членства буде стояти значно пізніше, і українці розуміють, що їх намагаються використати», - підкреслив О.РИБАЧУК, а В.ВОЛГА зазначив: «У людей виникає недовіра – чи дійсно питання вступу до НАТО є причиною блокування парламенту, особливо після заяви лідера ПР про те, що ПР за широку співпрацю з НАТО в рамках розширеного діалогу».

Водночас представники Партії регіонів відмовилися коментувати Інституту Горшеніна дані його дослідження «Оборонна стратегія держави очима українців», яке проводилось в рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 р. «Проект країни» з 7 по 18 лютого у 129 населених пунктах України.

Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2007 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.