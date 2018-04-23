В Україні більше двох років не можуть заборонити продаж вейпів підліткам (відео)

Журналісти дослідили вейп-манію в Україні: за останні роки любителів красиво подимити стало втричі більше, особливо це подобається підліткам.

Кожен п’ятий український підліток сьогодні - вейпер. Це офіційні дані Всесвітньої організації здоров’я.

Як розповідає ТСН, вейп, який придумали у Китаї у 2004 році для благих цілей, виявився не таким уже і рятівним. Дивний пристрій з приємним смаком відразу зацікавив молодь в усьому світі. Але якщо весь цивілізований світ усвідомив проблему і почав щось робити із цим, то в Україні підліткам легко продають і самі пристрої, і рідини для них.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що курці обирають менш корисну їжу, ніж ті, хто не палить.