В Україні більше двох років не можуть заборонити продаж вейпів підліткам (відео)
06:27, 23 квітня 2018Суспільство
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Журналісти дослідили вейп-манію в Україні: за останні роки любителів красиво подимити стало втричі більше, особливо це подобається підліткам.
Чи потрібно відмовлятися від вейпу? / Кадр з відео ТСН
Кожен п’ятий український підліток сьогодні - вейпер. Це офіційні дані Всесвітньої організації здоров’я.
Як розповідає ТСН, вейп, який придумали у Китаї у 2004 році для благих цілей, виявився не таким уже і рятівним. Дивний пристрій з приємним смаком відразу зацікавив молодь в усьому світі. Але якщо весь цивілізований світ усвідомив проблему і почав щось робити із цим, то в Україні підліткам легко продають і самі пристрої, і рідини для них.
Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що курці обирають менш корисну їжу, ніж ті, хто не палить.
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