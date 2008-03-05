Найближчим часом Газпром дасть Україні “повний газ”

"Газпром" і "Нафтогаз" найближчим часом оголосять про припинення обмеження постачань газу до України. Про це повідомив офіційний представник російського концерну Сергій Купріянов.

За його словами, "Газпром" готує спільну заяву з "Нафтогазом" України щодо припинення обмеження постачань газу. Купріянов, який оголосив про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви", не став розголошувати деталі заяви, але підкреслив, що воно "спільне, що вже - прогрес", повідомляє ІТАР-ТАРС.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 березня "Газпром" скоротив поставки природного газу в Україну до 50%.

"Газпром" пояснює прийняття такого рішення тим, що досі не врегульовано питання щодо заборгованості за спожитий газ і підписання контрактів на 2008 рік.

У свою чергу "Нафтогаз України" вважає, що обмеження поставок газу в Україну суперечить головному принципу технічних умов взаємовідносин між "Газпромом" і "Нафтогазом України" у газовій сфері, а саме: забезпеченню безперебійного та безаварійного транзиту російського газу для європейських споживачів за умови забезпечення газового балансу України.

Компанія заявляє, що може гарантувати безперебійний транзит для європейських споживачів до тих пір, поки це не загрожуватиме енергетичній безпеці України.

У випадку якщо "Газпром" продовжить грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи обсяги поставок газу в Україну, "Нафтогаз України" залишає за собою право перейти до адекватних дій для захисту інтересів споживачів України.