"І ви ще дивуєтесь, що діти беруть зброю": що слід знати батькам про цькування дитини - поради психолога

Радячи дітям, що страждають від булінга, звичні моделі поведінки, дорослі допускають катастрофічні помилки.

Тема шкільного буллінга - цькування дітей і агресивного переслідування - не сходить з екранів телевізорів, засуджується в інтернеті, народжує гостру полеміку в батьківських групах і особистих блогах.

Всі тривожно шукають вихід, вигадують власні методи боротьби з незрозумілих зловісним явищем, згадуючи свій шкільний досвід. Але парадокс полягає в тому, що, радячи дітям звичні моделі поведінки, дорослі допускають катастрофічні помилки. Про це розповіла журналу НВ психолог Катерина Гольцберг.

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Нещодавно вона спілкувалася з дітьми на тему буллінга з кількома класами столичних шкіл. Як виявилося, найкращу пораду, яку батьки дають своїм дітям, коли їх в класі починають цькувати й ображати, - не помічати.

Батьки пропонують буквально, висловлюючись мовою підлітків, "забити" на почуття і не звертати уваги, не помічати, що їх труять.

"Якщо розшифрувати, що це означає для дитини, то виглядати це буде приблизно так: “Друже! Твої почуття нікому не потрібні. В цьому світі ти самотній і допомоги чекати нізвідки. Навіть я - твій батько - не хочу в це вникати. Мені складно даються твої почуття. Справляйся як-то сам! А краще - просто ігноруй кривдника і свої почуття до нього", - розповідає психолог.

Сучасні батьки теж хочуть бути зручними і бажають ростити зручних дітей.

"Один мій маленький клієнт після невеликої шкільної бійки дав одного разу вчителю обіцянку, що нікого ніколи не буде бити. І два роки чесно, зціпивши зуби, стримував дану обіцянку. Його продовжували ображати і сміялися над ним, ігноруючи почуття. А дорослі байдуже дивилися на це беззаконня, тому що вони дали собі установку "не помічати". А потім він мало не задушив однокласника. Просто хлопчину прорвало шлюзи його терпіння не витримали, і він зламався", - говорить експерт.

Анестезія душі коштує недорого, зазначає психолог: Але хіба ви не говорили своїм дітям: “Ой, що це ти сумний, не кисни! Візьми себе в руки! Не звертай на них уваги! Засунь свої почуття куди подалі і вчися, давай, вчися! Не бери дурне в голову!" І ви ще будете дивуватися, що діти беруть в руки зброю і йдуть розстрілювати школу? Да ладно! Не звертайте уваги! Так, не помічати — простіше, адже тоді з цим нічого не треба робити.

Дітям у всі часи потрібна підтримка, співчуття і надійний тил у вигляді батьківського "чим я можу тобі допомогти?" "я тебе розумію!" і "разом ми впораємося!" Їм треба плакати і сумувати, ображатися і прощати образи, вміти за себе постояти, а іноді постояти за іншого, вірити у свої сили і мати силу духу, щоб сказати "ні", "не дам", "я злюся", "мені боляче".

Це дуже складно, але дуже важливо для самоповаги і формування почуття власної гідності, зазначає психолог.