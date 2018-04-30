Щасливчики-Діви і аутсайдери-Тельці: що обіцяє гороскоп на травень всім знакам Зодіаку

Діви - найбільш фартовий знак Зодіаку у цьому місяці. Дів переслідуватиме успіх на роботі, тому це дуже сприятливий період для того, щоб попросити підвищення зарплати або взагалі змінити роботу.

Астролог Влад Росс зробив прогноз для всіх знаків Зодіаку на травень 2018. Зірки обіцяють вдалий місяць Дівам, Близнюкам, Рибам і Стрільцям. У той же час Тельцям, Скорпіонам, Водоліям і Левам експерт обіцяє не найкращий період.

Про це пише "Главред".

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Діви. Найбільш фартовий знак Зодіаку в цьому місяці. Дів переслідуватиме успіх на роботі, тому це дуже сприятливий період для того, щоб попросити підвищення зарплати або взагалі змінити роботу. Для цього знака травень буде дуже сприятливим у плані фінансів. Якщо ви письменник чи давно працюєте над дисертацією, то в цьому місяці можуть скластися блискучі передумови видання ваших праць. Також Дівам щаститиме під час здачі іспитів, до вступу у вищі навчальні заклади та на захисті дипломів та кандидатських робіт.

Близнюки. Зірки прихильні до цього знаку в травні. Близнюкам буде везти у відкритті нових справ і компаній. Вам не варто боятися починати з нуля, оскільки будь-яке починання буде успішним. Якщо Близнюки планували переїзд, зміну місця проживання чи відкриття компанії за кордоном, то травень – дуже сприятливий для цього час. Також вдалий місяць для розширення бізнесу або поля діяльності.

Риби. Ще одні везунчики травня — Риби. Розташування планет обіцяє Рибам удачу в сімейних справах. В цей період вони можуть помиритися і налагодити зв'язки, навіть з тими родичами, з ким вже були переривчасті відносини. Також у травні цей знак може сміливо купувати нерухомість, особливо в другій половині місяця. У травні на допомогу Рибам можуть прийти друзі і надати всіляку протекцію у справах, наприклад, влаштуватися на гарну роботу.

Стрільці. Стрільцям зірки обіцяють успішний місяць.Так, представники цього знака можуть виграти тривалий судовий розгляд. Травень буде блискучим часом для просування себе, тому Стрільцям рекомендується в цьому місяці вести активне соціальне життя, частіше виходити у світ. Самотні Стрільці можуть розраховувати на зустріч другої половинки, з якими надалі можуть вийти міцні союзи. У них легко будуть складатися успішні ділові союзи і партнерські альянси.

Тельці. Головні невдахи травня — це Тельці. Особливо обережними їм треба бути з фінансами. У першій половині місяця Тельців можуть просто "кинути". Важко цього знаку буде і психологічно – можливі депресії. Тому Тельцям краще знаходитися в суспільстві, а не вести безцільне існування.

Скорпіони. Складна ситуація чекає в травні і Скорпіонів. Так, Скорпіонів в цьому місяці може підвести здоров'я, особливо небезпечні захворювання органів травлення та "органів кохання". На роботі також будуть виникати труднощі. У травні їх можуть просто підсиджувати. Це не найкращий час для з'ясування стосунків з колегами по роботі, інакше Скорпіонів можуть звільнити. Крім того, неприємності можуть підстерігати Скорпіона у відносинах з партнерами і родичами.

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Водолії. Не дуже сприятлива ситуація складеться в травні у Водоліїв. Представникам цього знака у другій половині місяця варто бути обережними на дорозі - є ризик травм, переломів, особливо потрібно стежити за головою. Якщо ви мотоцикліст, то залізного коня краще поки не використовувати. У теж час травень - найкращий час для занять спортом. Зірки не рекомендують Водоліям змінювати вид діяльності або переходити на нову роботу - ризик може виявитися невиправданим.

Леви. Левів також очікує важкий місяць. Вкрай високий ризик звільнення або пониження в посаді. У травні Леви будуть здатні посваритися з усіма, тому їм краще не вплутуватися в конфлікти. У Львів-керівників також все буде непросто: у них можуть виникати конфлікти з підлеглими, що може спричинити за собою страйки.

Козероги. Для Козерогів травень буде більш-менш нейтральною — без особливих успіхів і провалів. Першу половину місяця січневим Козерогам слід бути обережними, є ризик травм. Друга половина місяця може бути досить вдалою, особливо у тих, хто зважитися відкрити свій бізнес. Весь місяць Козеріг буде як на хвилях: то добре, то не дуже.

Раки. Представники цього знаку можуть чекати нейтрального місяця. Критична ситуація може виникнути в другій половині місяця - є небезпека несподіваних катастроф, ДТП. Прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо внутрішній голос каже вам, що краще не ризикувати і нікуди не їхати, то краще дійсно нікуди не їхати. Також у другій половині місяця Ракам краще утриматися від будь-яких авантюрних фінансових вкладень.

Терези. Терезам варто бути обережними у першій половині місяця у сімейних справах - є ризик посваритися з близькими. В цей час у них буде не дуже хороший емоційний фон. У другій половині травня представникам цього знаку зірки обіцяють бурхливі романи і активне сексуальне життя. У Терезів з'явиться багато енергії, тому вони можуть вдаритися в моду, мистецтво, спорт.

Овни. Перша половина місяця буде не дуже хорошою, тому її краще тихо пересидіти. Так, можуть виникнути проблеми з начальством. Зайва імпульсивність може штовхнути Овна в цей період на масу помилок. А ось у другій половині місяця Овнам можна будувати бізнес-плани на цілий рік вперед, задумувати масштабні бізнес-проекти і почати реалізовувати їх, і у них все буде вдало складатися.