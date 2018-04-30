Щасливчики-Діви і аутсайдери-Тельці: що обіцяє гороскоп на травень всім знакам Зодіаку
Астролог Влад Росс зробив прогноз для всіх знаків Зодіаку на травень 2018. Зірки обіцяють вдалий місяць Дівам, Близнюкам, Рибам і Стрільцям. У той же час Тельцям, Скорпіонам, Водоліям і Левам експерт обіцяє не найкращий період.
Про це пише "Главред".
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Діви. Найбільш фартовий знак Зодіаку в цьому місяці. Дів переслідуватиме успіх на роботі, тому це дуже сприятливий період для того, щоб попросити підвищення зарплати або взагалі змінити роботу. Для цього знака травень буде дуже сприятливим у плані фінансів. Якщо ви письменник чи давно працюєте над дисертацією, то в цьому місяці можуть скластися блискучі передумови видання ваших праць. Також Дівам щаститиме під час здачі іспитів, до вступу у вищі навчальні заклади та на захисті дипломів та кандидатських робіт.
Близнюки. Зірки прихильні до цього знаку в травні. Близнюкам буде везти у відкритті нових справ і компаній. Вам не варто боятися починати з нуля, оскільки будь-яке починання буде успішним. Якщо Близнюки планували переїзд, зміну місця проживання чи відкриття компанії за кордоном, то травень – дуже сприятливий для цього час. Також вдалий місяць для розширення бізнесу або поля діяльності.
Риби. Ще одні везунчики травня — Риби. Розташування планет обіцяє Рибам удачу в сімейних справах. В цей період вони можуть помиритися і налагодити зв'язки, навіть з тими родичами, з ким вже були переривчасті відносини. Також у травні цей знак може сміливо купувати нерухомість, особливо в другій половині місяця. У травні на допомогу Рибам можуть прийти друзі і надати всіляку протекцію у справах, наприклад, влаштуватися на гарну роботу.
Стрільці. Стрільцям зірки обіцяють успішний місяць.Так, представники цього знака можуть виграти тривалий судовий розгляд. Травень буде блискучим часом для просування себе, тому Стрільцям рекомендується в цьому місяці вести активне соціальне життя, частіше виходити у світ. Самотні Стрільці можуть розраховувати на зустріч другої половинки, з якими надалі можуть вийти міцні союзи. У них легко будуть складатися успішні ділові союзи і партнерські альянси.
Тельці. Головні невдахи травня — це Тельці. Особливо обережними їм треба бути з фінансами. У першій половині місяця Тельців можуть просто "кинути". Важко цього знаку буде і психологічно – можливі депресії. Тому Тельцям краще знаходитися в суспільстві, а не вести безцільне існування.
Скорпіони. Складна ситуація чекає в травні і Скорпіонів. Так, Скорпіонів в цьому місяці може підвести здоров'я, особливо небезпечні захворювання органів травлення та "органів кохання". На роботі також будуть виникати труднощі. У травні їх можуть просто підсиджувати. Це не найкращий час для з'ясування стосунків з колегами по роботі, інакше Скорпіонів можуть звільнити. Крім того, неприємності можуть підстерігати Скорпіона у відносинах з партнерами і родичами.
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Водолії. Не дуже сприятлива ситуація складеться в травні у Водоліїв. Представникам цього знака у другій половині місяця варто бути обережними на дорозі - є ризик травм, переломів, особливо потрібно стежити за головою. Якщо ви мотоцикліст, то залізного коня краще поки не використовувати. У теж час травень - найкращий час для занять спортом. Зірки не рекомендують Водоліям змінювати вид діяльності або переходити на нову роботу - ризик може виявитися невиправданим.
Леви. Левів також очікує важкий місяць. Вкрай високий ризик звільнення або пониження в посаді. У травні Леви будуть здатні посваритися з усіма, тому їм краще не вплутуватися в конфлікти. У Львів-керівників також все буде непросто: у них можуть виникати конфлікти з підлеглими, що може спричинити за собою страйки.
Козероги. Для Козерогів травень буде більш-менш нейтральною — без особливих успіхів і провалів. Першу половину місяця січневим Козерогам слід бути обережними, є ризик травм. Друга половина місяця може бути досить вдалою, особливо у тих, хто зважитися відкрити свій бізнес. Весь місяць Козеріг буде як на хвилях: то добре, то не дуже.
Раки. Представники цього знаку можуть чекати нейтрального місяця. Критична ситуація може виникнути в другій половині місяця - є небезпека несподіваних катастроф, ДТП. Прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо внутрішній голос каже вам, що краще не ризикувати і нікуди не їхати, то краще дійсно нікуди не їхати. Також у другій половині місяця Ракам краще утриматися від будь-яких авантюрних фінансових вкладень.
Терези. Терезам варто бути обережними у першій половині місяця у сімейних справах - є ризик посваритися з близькими. В цей час у них буде не дуже хороший емоційний фон. У другій половині травня представникам цього знаку зірки обіцяють бурхливі романи і активне сексуальне життя. У Терезів з'явиться багато енергії, тому вони можуть вдаритися в моду, мистецтво, спорт.
Овни. Перша половина місяця буде не дуже хорошою, тому її краще тихо пересидіти. Так, можуть виникнути проблеми з начальством. Зайва імпульсивність може штовхнути Овна в цей період на масу помилок. А ось у другій половині місяця Овнам можна будувати бізнес-плани на цілий рік вперед, задумувати масштабні бізнес-проекти і почати реалізовувати їх, і у них все буде вдало складатися.