Ющенко: дві з трьох домовленостей досягнуті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає останні домовленості між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпром» про розв’язання кризової ситуації, що склалася у відносинах у газовій сфері.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Я вітаю російську сторону - «Газпром», українську - НАК «Нафтогаз» із тим, що досягнуто порозуміння. Я не є прихильник газової війни, я є прихильник діалогу. Я переконаний, що зараз нам треба поменше використовувати емоції, а слід керуватися саме прагматичними національними інтересами», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО нагадав про домовленості, досягнуті між Україною та Росією на найвищому рівні у середині лютого 2008 року. Перша з них - розрахунки за спожитий у 2007 році газ здійснюються за ціною 130 доларів за 1000 кубометрів. «Це досягнуто. Ця проблема практично, окрім спірних 200 млн. доларів, вичерпана», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Другою домовленістю було, починаючи з 1 січня 2008 року, залишити статус-кво за схемою організації ринку і ціни поставок - тобто 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу.

Третьою домовленістю, нагадав В.ЮЩЕНКО, було продовжити у рамках цих домовленостей переговори між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпром» про вдосконалення спільної діяльності на газовому ринку, притому, що з обох боків не буде внесено «нових непередбачуваних втрат в організацію ринку».

«Сьогодні можна сказати, що дві із трьох домовленостей досягнуто. Тому я вдячний експертам, які провели відповідні консультації сьогодні і вишли на фінальні домовленості», - наголосив Президент України.