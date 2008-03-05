Представник Президента в АРК вимагає розглядати кожний самозахват землі

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО пропонує владі Криму створити робочі групи для розгляду кожного факту самозахватів земель.

Як повідомили УНІАН у Представництві, Л.ЖУНЬКО звернувся з листом до голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА та голови Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДИ з пропозицією терміново створити робочі групи з числа депутатів, представників органів виконавчої влади, правоохоронних структур, місцевого самоврядування і громадськості по кожному факту самозахоплень репатріантами земельних масивів.

В листі Л.ЖУНЬКО зазначає, що останнім часом "у кримськотатарському середовищі автономії активізувалися протестні акції через відсутність практичних кроків у вирішенні житлової проблеми та земельних питань, зокрема, з надання ділянок під індивідуальне будівництво або виділення квартир та не вирішенням конфліктних ситуацій в місцях самозахватів". "Сторони, що мають правові акти на земельні ділянки, які захоплені без правових підстав, мають намір вживати заходи щодо їх повернення, а учасники самозахватів у відповідь не збираються їх звільняти до прийняття рішень на свою користь владними структурами", - йдеться у повідомленні Представництва.

Кримський представник глави держави пропонує створеним робочим групам надати повноваження протягом 10 днів вивчити становище на місцях самозахватів, розглянути варіанти вирішення конфліктних ситуацій, які б відповідали нормативно-правовій базі, та підготувати пропозиції для прийняття остаточних рішень щодо розв`язання даної проблеми.