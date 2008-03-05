Полковнику УПА вручили Золотий хрест, якого він був удостоєний 1946 року

Сьогодні, 5 березня, відбулася урочиста сесія Львівської обласної ради, під час якої полковнику Василю ЛЕВКОВИЧУ (псевдо "Вороний") вручили Золотий хрест бойової заслуги УПА, яким його було нагороджено ще у званні майора. Цієї нагороди В.ЛЕВКОВИЧ був удостоєний в 1946 році як командир Військового округу УПА “Буг”, що включав у себе всю північну частину Львівської області та частину Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду вручив найкращий ліцеїст ліцею імені Героїв Крут під виконання гімну націоналістів «Зродились ми великої години».

В урочистій церемонії взяли участь ветерани УПА, голова Івано-Франківської обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, перший заступник голови Волинської обласної ради Володимир БАНАДА, голова Тернопільської обласної ради Михайло МИКОЛЕНКО, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, т.в.о голови Львівської ОДА Микола КМІТЬ, співробітник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ЯТРОВИЧ, ліцеїсти львівського ліцею ім. Героїв Крут.

"Я дуже зворушений, що за стільки років отримав цю нагороду. Вона дорога мені тим, що її ще за життя призначив генерал УПА Роман Шухевич. Я вдячний історикам, які знайшли в архівах документи і Львівській обласній раді, яка виготовила нагороду", - наголосив під час церемонії нагородження В.ЛЕВКОВИЧ.

“У Львові відновили історичну справедливість. Йдеться про те, що згідно із розсекреченими тепер архівами СБУ, вдалося віднайти копію наказу № 1/46 від 15 березня 1946 року про нагородження Василя ЛЕВКОВИЧА Золотим хрестом бойової заслуги УПА. Нагороду йому присудила УГВР, а наказ підписав Генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич). За всю історію Золотий хрест отримали лише 20 осіб”, - про це було повідомлено під час урочистого сесійного засідання Львівської обласної ради.

Після церемонії нагородження, депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення виділити 300 тисяч гривень матеріальної допомоги В.ЛЕВКОВИЧУ (який на даний час проживає у місті Червонограді) для придбання квартири у місті Львові.