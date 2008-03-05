Тимошенко: студентам недодають стипендію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на місцях саботують рішення уряду про підвищення з 1 січня розміру стипендій для студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Ми розібралися з цією ситуацією. Ніяких об’єктивних підстав не виплачувати підвищені стипендії немає. Всім студентам, яким з 1 січня не було виплачено підвищену стипендію, будуть доплачені гроші і про це сьогодні прийнята постанова уряду. Я вважаю, що це просто саботажні дії окремих представників влади на місцях для того, щоб дискредитувати рішення бюджету і рішення уряду”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме студенти донесли до уряду інформацію про те, що студенти далеко не всіх вищих навчальних закладів України з 1 січня 2008 року отримують підвищену стипендію, як це було передбачено бюджетом. “Студенти були стурбовані, вони, власне, вже останні два тижні наполегливо задають питання. Ми поставили крапку. Всі студенти будуть отримувати підвищену стипендію з 1 січня”, - наголосила прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО висловила стурбованість ситуацією з виплатою студентам підвищених стипендій.

«Сьогодні ми розглянемо два суттєвих питання, які пов’язані з сигналами від громадянського суспільства щодо деяких негараздів, що відбуваються зі сплатою підвищених стипендій студентам. Ми не розуміємо, що там відбувається, і чому деякі студенти за січень і лютий не отримали підвищеного розміру стипендій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.