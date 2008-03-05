Тимошенко підписала директиви на переговори з Газпромом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала директиви по веденню переговорів з ВАТ "Газпром", згідно з якими, українська сторона добиватиметься підписання прямої угоди з "Газпромекспортом" про поставки середньоазіатського газу. Про це прем`єр повідомила в середу ввечері журналістам в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Брюсселя.

"Наше завдання - зробити так, щоб "Нафтогаз" безпосередньо одержав цей газ", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО РІА Новости.

Початок термінів проведення цих переговорів вона не уточнила.

Раніше прес-секретар "Нафтогазу" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКІЙ сказав, що переговори почнуться найближчим часом.

Як повідомлялося, "Газпром" 5 березня зняв введене з 3-4 березня 50% обмеження поставок газу Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО раніше неодноразово заявляла, що відносини між Україною і Росією в газовій сфері в майбутньому повинні здійснюватися без участі посередників.